السبت 08-10-2022
الوكيل الاخباري

الخرابشة: إضاءة 300 منزل الشهر الماضي بكلفة 854 ألف دينار من فلس الريف

الخصاونة يهنئ الأردنيين بذكرى المولد النبوي

شمول 1222 عاملا في قطاع المياه بالضمان الاجتماعي

خبيرة اقتصاد توضح الأسباب التي تجعل الدولار الأمريكي يزداد قوة

أكبر بورصة عملات رقمية بالعالم تتعرض للسرقة

الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد المولد النبوي

شهيدان و11 إصابة بالرصاص الحي بينها خطيرة خلال مواجهات في جنين

التربية توضح حول امتحان التوجيهي للطلبة المعيدين في الدورات القادمة

رهانات رفع الفائدة تهبط بأسعار الذهب عالمياً

بعد انخفاض الذهب .. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في المملكة

السبت، 08-10-2022 10:19 ص

صورة حسن شاكوش وأحمد بهاء تزين ميدان تايمز سكوير الأمريكي

392012_0


الوكيل الإخباري - في بادرة مفاجئة، احتفلت احدى المنصات الموسيقية المعروفة بالفنان المصري حسن شاكوش ونجم فريق شارموفرز أحمد بهاء، والموزع الموسيقي ساري هاني، بالديو الجديد "دي حلاوة" عبر رفع صورتهم في ميدان "تايمز سكوير" الشهير في ولاية نيويورك كنوع من الإعلان الضخم في هذا المكان الشهير عالميًا.

اضافة اعلان

 

ويتمتع حسن شاكوش وأحمد بهاء بجمهور كبير بين الجاليات العربية في الولايات المتحدة الاميركية بأعمالهما الغنائية، والدليل على ذلك الجولات التي قاموا فيها في السنوات الماضية والحضور الكبير للجمهور من كل الدول العربية لهذه الحفلات.

 


 

الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
كاظم_الساهر

لهذا السبب.. كاظم الساهر يتصدر الترند

imgid534321

شاهد..فستان بلقيس في أغنية كأس العالم

04-08-21-20583094

أحلام تتبرع بهذا المبلغ الضخم لإنقاذ طفلة بريئة

3ipj-8-730x438-1-730x438-1-730x438

محمد هنيدي يحتفل بنصر أكتوبر "ربنا يحمي جيشنا"

9orao5br-1661899011

موعد عرض مسلسل صالون زهرة الموسم الثاني - صورة

image (3)

الكشف عن أسباب إلغاء حفل محمد رمضان في سوريا