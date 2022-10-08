صورة حسن شاكوش وأحمد بهاء تزين ميدان تايمز سكوير الأمريكي

الوكيل الإخباري - في بادرة مفاجئة، احتفلت احدى المنصات الموسيقية المعروفة بالفنان المصري حسن شاكوش ونجم فريق شارموفرز أحمد بهاء، والموزع الموسيقي ساري هاني، بالديو الجديد "دي حلاوة" عبر رفع صورتهم في ميدان "تايمز سكوير" الشهير في ولاية نيويورك كنوع من الإعلان الضخم في هذا المكان الشهير عالميًا.

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ويتمتع حسن شاكوش وأحمد بهاء بجمهور كبير بين الجاليات العربية في الولايات المتحدة الاميركية بأعمالهما الغنائية، والدليل على ذلك الجولات التي قاموا فيها في السنوات الماضية والحضور الكبير للجمهور من كل الدول العربية لهذه الحفلات.





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