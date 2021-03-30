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الثلاثاء، 30-03-2021 12:02 م

صورة للفنان محمد رمضان من كواليس مسلسل 'موسى' تثير الجدل.. شاهد

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الوكيل الاخباري - أثارت صورة حديثة نشرها الفنان المصري محمد رمضان من كواليس مسلسل "موسى"، الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيها ضاحكاً، بأسنان ناصعة البياض "هوليوود سمايل"، لا تتناسب أبدا مع السيجارة التي يدخنها، ولا مع تفاصيل الشخصية التي يقدّمها في المسلسل، ولا حتى مع شكل يده التي بدا عليها آثار العمل الشاق، حيث يجسّد محمد رمضان في المسلسل دور موسى الشاب الصعيدي الذي يقاوم الإنكليز في الستينيات من القرن الماضي.

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وتركزت الانتقادات على عدم ملاءمة أسنان محمد رمضان وابتسامته الهوليوودية مع طبيعة الشخصية التي يجسدها في المسلسل، وهو ما يعيد إلى الأذهان تعرّضه لانتقادات هو وبعض أبطال مسلسل "البرنس" خلال شهر رمضان الماضي عقب ظهورهم بأسنان ناصعة البياض لا تليق بشخصية السمكري التي قدّمها أو بشخصيات باقي الأبطال أبناء المنطقة الشعبية.

 

مسلسل "موسى" يشارك في بطولته إلى جانب محمد رمضان كلٌ من: سمية الخشاب، سيد رجب، عبير صبري، رياض الخولي، هبة مجدي، عارفة عبدالرسول، تارا عماد، صبري فواز، حمدي الوزير، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة "سينرجي".



لها

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