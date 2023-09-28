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الخميس، 28-09-2023 04:36 م

صورة - محمد رمضان يثير الجدل مجدداً بإطلالة غريبة

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الوكيل الإخباري- لا يزال الفنان محمد رمضان يمارس هوايته بإثارة الجدل في كل مناسبة يشارك فيها، حيث ظهر على السجادة الحمراء لـ"مهرجان الفضائيات العربية" في دورته الـ14، والذي أُقيم في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، بشعر أشقر مرتدياً بدلة باللون الأبيض تحتها قميص شفّاف، ليعيد إلى الأذهان وقائع ظهوره بملابس شفّافة في حفلاته الأخيرة.

يُذكر أن "مهرجان الفضائيات العربية" هو أحد أكبر وأضخم المهرجانات في الوطن العربي، ويعتمد في جوائزه على تصويت الجمهور لتكريم عدد كبير من نجوم الفن الذين حقّقوا نجاحات في الدراما على مدار عام 2023، ويُقام المهرجان كل عام لتحديد الأفضل في مختلف المجالات، مثل الدراما، السينما، البرامج، وغيرها.

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