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الخميس، 21-09-2023 11:17 ص

بعد تضارب الأنباء .. محمد رمضان يكشف موعد عرض "جعفر العمدة 2" رسمياً

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الوكيل الإخباري- اكد الفنان محمد رمضان في تصريحات إعلامية أنه قرر تأجيل مسلسل "جعفر العمدة 2" إلى موسم رمضان 2025 بدلاً من رمضان 2024 وذلك ليتفرّغ لفيلمه الجديد "أسد أسود" .

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كما أكد رمضان أن الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"، تأجّل كي يكون هناك وقت كافٍ لكتابة السيناريو وإضافة أحداث جديدة إلى القصة، لا سيما أن الجمهور متشوّق جداً للجزء الثاني.


من ناحية أخرى، حصد النجم محمد رمضان جائزة أفضل ممثل عربي في الدراما المصرية عن مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، وذلك خلال حفل الـ"موريكس دور".

 

 

لها


 




 

 


 

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