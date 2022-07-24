صورة من كواليس تصوير الفيلم الجديد لـ بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لأحد مشاهد الفيلم الجديد الذي سيجمع الممثلان التركيان بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ بعد أن تم تسريبها من قبل شخص مجهول.



وظهر الثنائي وهما في مدخل أحد الفنادق ويرتديان ملابسي أنيقة للغاية، وبدوا على عجلة من أمرهما.

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وبعد النجاح الباهر الذي حققاه في المسلسل الشهير "العشق الممنوع"، تلتقي بيرين سات مجدداً مع كيفانش تاتليتوغ في عمل جديد من بطولتهما، وسيعرض قريباً على أحد المنصات العالمية.



والفيلم بحسب المعلومات تدور أحداثه حول قصة حب، وسيبدأ قريباً تصويره في مدينة إسطنبول، كما سيتم تصوير بعض المشاهد في نيويورك أيضاً، من كتابة نوران إيفرين إيت، وإخراج جونينك أويانك.



وبعد نجاح هذا الثنائي بشكل كبير عالمياً، وفي العالم العربي من خلال شخصيتي "سمر ومهند"، ينتظرهما الجمهور على فارغ الصبر، ليكون هذا التعاون الأول لهما بعد 14 عاماً.





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