بعد 14 عاماً .. تفاصيل عمل جديد يجمع بيرين سات بـ كيفانش تاتليتوغ

الوكيل الإخباري-بعد النجاح الباهر الذي حققاه في المسلسل الشهير "العشق الممنوع"، تلتقي الممثلة التركية بيرين سات مجدداً مع الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ في عمل جديد من بطولتهما، وسيعرض قريباً على أحد المنصات العالمية.

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والفيلم بحسب معلومات لموقع " الفن " تدور أحداثه حول قصة حب، وسيبدأ قريباً تصويره في مدينة إسطنبول، كما سيتم تصوير بعض المشاهد في نيويورك أيضاً، من كتابة نوران إيفرين إيت، وإخراج جونينك أويانك.



وبعد نجاح هذا الثنائي بشكل كبير عالمياً، وفي العالم العربي من خلال شخصيتي "سمر ومهند"، ينتظرهما الجمهور على فارغ الصبر، ليكون هذا التعاون الأول لهما بعد 14 عاماً.

