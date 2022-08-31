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الأربعاء، 31-08-2022 02:38 م

صورة نادرة تجمع السيدة فيروز وعاصي الرحباني

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الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة تجمع السيدة فيروز بزوجها الراحل الموسيقار عاصي الرحباني، حيث يظهر زوجها بقربها وهي فعلاً لقطة نادرة لأن الثنائي لم يظهرا سوياً الا مرات معدودة.

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جمعت السيدة فيروز بزوجها عاصي الرحباني قصة حب عاصفة اثمرت أربعة اولاد.


وقالت السيدة فيروز في احد مقاطع الفيديو التي قامت بنشره ابنتها ريما الرحباني بأنها كانت تؤمن بكل ما كان يقوله عاصي الرحباني وتنفذ كل ما يطلبه منها وعبرت عن اعجابها بآرائه وأفكاره على الرغم من قساوته ورفضه النقاش رفضاً قاطعاً.

 


 

 

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