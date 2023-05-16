صورة- نجاة الفنانة الأردنية مي سليم من حادث سير مروع في القاهرة

الوكيل الإخباري- نجت الفنانة الأردنية مي سليم، من حادث اصطدام بين 4 مركبات أمس الاثنين في القاهرة .



وكشفت الفنانة عن تفاصيل الحادث المروع الذي تعرضت له في تصريحات خاصة لمواقع اعلام مصرية : "أول كلمة لازم أقولها بعد أن شوفت الموت بعيني الحمد لله والشكر لله".



و تابعت: "في لحظة كنت رح اموت فيها، لكن عناية ربنا أنقذتني، الموضوع صعب لما تكون ماشي في أمان الله في لحظة تلاقي الدنيا كلها بتخبط في بعض والسيارات بتدمر طبعا الموضوع صعب جدا، وكل الشكر لكل من حاول الاطمئنان علي ووصلني سؤال كل واحد ودعاء الجميع وربنا يسترها عليكم جميعا".



وطمأنت شقيقتها دانا حمدان عن حالتها الصحية مؤخراً مؤكدة انها كانت متجهة لتصوير احدى اعمالها الفنية حين وقوع الحادث .

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وتداول رواد مواقع التواصل صورة لموقع الحادث



