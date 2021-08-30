الإثنين 30-08-2021
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الإثنين، 30-08-2021 11:48 ص

صورة واضحة لـ زوجة الوليد مقداد ونشطاء : تشبه ممثلة شهيرة - صور

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الوكيل الإخباري - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قريبة لزوجة نجم طيور الجنة اليوتيوبر الوليد مقداد، نور غسان مقداد. وظهرت ملامح نور عن قريب مما يعد أمرا نادرا اذ انها لا تنشر صورا قريبة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

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وعلق المتابعون على صورة نور وأشادوا بجمالها الطبيعي اذ بدا واضحاً انها لم تخضع لاي عمليات تجميل ووضعت مستحضرات تجميل قليلة على وجهها الا ان أكثر ما لفتهم أنها تشبه الى حد بعيد الممثلة السورية رواد عليو واعتبروا انها نسخة عنها.

 



 

المصدر - الفن 

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