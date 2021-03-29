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الإثنين، 29-03-2021 11:41 ص

هنا الزاهد تعلن تعافيها من فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت الفنانة المصرية هنا الزاهد من خلال منشور لها على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" تعافيها من فيروس كورونا وسلبية مسحتها الأخيرة بعد 11 يوما من إصابتها بالفيروس وخضوعها للعزل المنزلي والعلاج اللازم.

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وكتبت هنا في منشورها قائلة: "الحمد لله تحليل كورونا سلبي"، لتنهال عليها تعليقات زملائها بالوسط ومحبيها بالمباركات وتمني إتمام شفائها.


وكانت هنا قد أعلنت إصابتها بكورونا من خلال حسابها الخاص على "فيسبوك" وأنها تمر بحالة شبه ضبابية، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء.

يذكر أن هنا الزاهد تشارك في دراما رمضان 2021، بمسلسل "النمر"، الذي يقوم ببطولته محمد إمام، وتظهر خلال أحداث المسلسل ابنة الفنان محمد رياض، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.


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