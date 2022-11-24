الخميس 24-11-2022
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الخميس، 24-11-2022 08:57 ص

طليقة الفنان أحمد سعد تعلق على أغانيه

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الوكيل الإخباري-تصدرت الفنانة ريم البارودي تريند قوائم البحث، ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد حديثها عن طليقها الفنان أحمد سعد، حيث قالت خلال بث مباشر عبر "الفيسبوك" ردًا على سؤال أحد متابعيها عن هل تحب أحمد سعد أم لا، فأجابت: "أنا كمان بحبه جدا، كلنا بنحب أحمد سعد، وبحب أسمع أغانيه اللي الوطن العربي كلها بيسمعها، وأحب الأغاني ليا: إيه اليوم الحلو دا، وسع وسع، سايرينا يا دنيا"

وعلق أحمد سعد على تصريحات ريم البارودي عبر تصريحات تليفزيونية قائلا: "ربنا يخليها كلها ذوق، ربنا يكرمها ويوفقها يارب، أي اتنين بيسيبوا بعض بتبقى فيه بينهم في الأول مشاعر غضب، بس لما الدنيا بتهدى والمشاعر دي بتهدى وبيبتدي يفكر فبنعرف الناس دي كويس وإن كل الناس كانت كويسة ومحدش كان وحش في حياة حد".

وشاركت مؤخرًا الفنانة ريم البارودي فى مسلسل "نقل عام" كتبه ورشة من المؤلفين الشباب، وإخراج عادل أديب، وبطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، والتي دارت أحداثه في 30 حلقة.

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اليوم السابع

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