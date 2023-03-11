طليقة الفنان الراحل جورج الراسي تحاول انهاء حياتها في بث مباشر

الوكيل الإخباري- عاد اسم عارضة الازياء اللبنانية جويل حاتم ليتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حاولت وضع حد لحياتها في بث مباشر على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان



وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو ظهرت فيه جويل وهي تحمل بيدها حبوب دواء وتوجه رسالة لابنها الوحيد جو، من زوجها الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي، حيث قالت: "عم بعمل شي ما بحياتي تخايلت رح اعمله، بس عم بعمل شي لان ما بقا عندي حل، وجو ابني بس تشوف هالفيديو اعرف اني كتير حبيتك ورح ضل صليلك".



وتابعت جويل حاتم في الفيديو كاشفة سبب اقدامها على هذا الفعل، اذ قالت: "السبب هو بيّك وكل افراد عيلته، واللي كانوا معن هني بيي وامي، وقدامك رح اعمل هالشي مامي"، لتقوم بعدها بتناول كمية كبيرة من حبوب الدواء.



وبحسب ما اشار موقع بصراحة، فإن والد جويل حاتم عمد الى انقاذها على الفور، وتم نقلها الى المستشفى لتخضع لغسيل معدة بهدف ازالة اثار الدواء الذي تناولته.

الجديد

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة