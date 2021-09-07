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الثلاثاء، 07-09-2021 10:14 ص

طليقة شهاب جوهر ترد على حرمانها من اولادها - فيديو

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الوكيل الإخباري - ردت طليقة الفنان شهاب جوهر على الشائعات التي تم تداولها في الآونة الأخيرة حول هروبها من الكويت، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وأكدت زينب الموسوي "طليقة جوهر"، أنها كانت خارج البلاد في إجازة وليس بهدف الهرب أبداً، مشيرة إلى أن لا شيء ممكن أن يدفعها للهروب أو الخروج من الكويت.


وأضافت الموسوي :"موقع التواصل الإجتماعي الخاص بي مخصص لفئة بتسأل كتير عن سبب غيابي، وأنا طالعة أوضح الأمر، أنا كزينب مو شخصيتها تطلع وتصور نفسها كل شوي، يعني مو انا الي أصور نفسي، ألبس أصور نفسي، مو أنا أبداً ها الشخصية".


وتابعت: ”يعني أنا مو شخصيتي أبدا، الحمدلله الكل يعرفني، أصور ولادي أصور إعلانات أصور يوميات أو أشياء تستفيدوا منها، قاعدة بحاول أدعم المشروعات الصغيرة، لكن إني أمسك التليفون وأفضل كل شوي أصور نفسي أبداً، مو شخصيتي، فالفيديو هذا بس أصوره لكم علشان أوضحلكم الأمر".

 

 

 

المصدر - الفن 

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