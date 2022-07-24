الأحد 24-07-2022
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السفير الأردني بالقاهرة يلتقي وفدا من منصة باز للتواصل الاجتماعي
اختتام فعاليات معسكرات التماسك الاجتماعي في الطفيلة
حوارية في إربد عن التربية الإعلامية الشبابية
إطلاق الخطة التنفيذية الطوعية للحماية الاجتماعية في جرش
أخبار الشركات
أخبار الشركات
مؤسسة مجموعة المطار الدولي تحتفل بدفعة جديدة من خريجي دوراتها في مركز التدريب "حرفتي" في الجيزة
البنك العربي يفتتح فرعه الجديد في حي الريان - شارع ياجوز
ميماك أوجلفي الأردن تحصد ثلاث جوائزفي حفل توزيع جوائز التواصل باللغة العربية من جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة
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