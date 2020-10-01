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الخميس، 01-10-2020 10:18 ص

ظافر عابدين يكشف عن موعد عرض عروس بيروت 2

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الوكيل الإخباري _ شارك الفنان التونسي ظافر العابدين متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" البرومو الدعائي للموسم الثاني من مسلسل "عروس بيروت"، والذي شوق من خلاله متابعيه لبداية عرضه .

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وارفقه بتعليق كشف من خلاله موعد عرضه حيث انه قال : متحمس جداً لأن أشارككم الإعلان الدعائي الأول للجزء الثاني من مسلسل "عروس بيروت" والذي يذاع بداية من ١١ أكتوبر الساعة ٩ مساءً على قناة MBC4 ..أتمنى أن ينال إعجابكم.


يذكر ان الموسم الاول من العمل كان قد حقق نجاحاً كبيرا .

 

 

 

المصدر : الفن 

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