ظافر عابدين يكشف عن موعد عرض عروس بيروت 2

الوكيل الإخباري _ شارك الفنان التونسي ظافر العابدين متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" البرومو الدعائي للموسم الثاني من مسلسل "عروس بيروت"، والذي شوق من خلاله متابعيه لبداية عرضه .

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وارفقه بتعليق كشف من خلاله موعد عرضه حيث انه قال : متحمس جداً لأن أشارككم الإعلان الدعائي الأول للجزء الثاني من مسلسل "عروس بيروت" والذي يذاع بداية من ١١ أكتوبر الساعة ٩ مساءً على قناة MBC4 ..أتمنى أن ينال إعجابكم.



يذكر ان الموسم الاول من العمل كان قد حقق نجاحاً كبيرا .

المصدر : الفن

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