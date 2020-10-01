ظافر عابدين يكشف عن موعد عرض عروس بيروت 2

الوكيل الإخباري _ شارك الفنان التونسي ظافر العابدين متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" البرومو الدعائي للموسم الثاني من مسلسل "عروس بيروت"، والذي شوق من خلاله متابعيه لبداية عرضه .
وارفقه بتعليق كشف من خلاله موعد عرضه حيث انه قال : متحمس جداً لأن أشارككم الإعلان الدعائي الأول للجزء الثاني من مسلسل "عروس بيروت" والذي يذاع بداية من ١١ أكتوبر الساعة ٩ مساءً على قناة MBC4 ..أتمنى أن ينال إعجابكم.
يذكر ان الموسم الاول من العمل كان قد حقق نجاحاً كبيرا .
متحمس جداً لأن أشارككم الإعلان الدعائي الأول للجزء الثاني من مسلسل #عروس_بيروت والذي يذاع بداية من ١١ أكتوبر الساعة ٩ مساءً على قناة #MBC4 أتمنى أن ينال إعجابكم. pic.twitter.com/NPRgAYdqrp— Dhafer L'Abidine (@dhaferlabidine) September 30, 2020
المصدر : الفن اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
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