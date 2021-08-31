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الثلاثاء، 31-08-2021 03:31 م

عائدة العتيبي تكشف تطورات صحة زوجها الفنان خالد سامي - فيديو

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الوكيل الإخباري - نشرت عائدة العتيبي زوجة الممثل السعودي خالد سامي، مقطع فيديو طمأنت من خلاله جمهوره أن حالته الصحية إلى إستقرار عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وأكدت عائدة إلى أنه تم نقل خالد من العناية الفائقة، إلى العناية "اللطيفة"، وعلقت قائلة :" كم من كربة أبكت عيوناً فهونها الكريم لنا فهانت الحمدلله على كل حال".


وأضافت عائدة :"مستجدات خالد سامي مازال في الغيبوبة، ونقل من العناية المشددة إلى العناية اللطيفة، اللهم اشفه شفاءً من عندك،واحرسه بعينيك الّتي لا تنام،واكفه بركنك الّذي لا يرام، واحفظه بعزّك الّذي لا يضام وجميع مرضى المسلمين".

 

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