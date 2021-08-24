تطورات الحالة الصحية للفنانة بشرى

الوكيل الإخباري - تحسّنت الحالة الصحية للفنانة بشرى بعد إصابتها أخيراً بفيروس كورونا، وبدأت تستعيد نشاطها الفني.



وكان زوجها رجل الأعمال سالم هيكل، قد أعلن إصابتها في الأسابيع القليلة الماضية.

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وأعلن الفنان محمود الليثي خبر تعافيها، بنشر فيديو عبر خاصية «الأستوري»، الملحقة بحسابه الرسمي في موقع الصور والفيديوهات «إنستغرام»، ظهرت فيه بشرى بصحة جيدة، وتستعد لتصوير أحد أعمالها.



الفنانة بشرى تعيش في هذه الفترة حالة من النشاط الفني، حيث تشارك في فيلم "معالي ماما"، والمقرر الانتهاء من تصويره قريباً، وهو من بطولة: محمود الليثى وشيماء سيف وسامى مغاوري وعلاء مرسى ومحمد على رزق وحسام داغر وشريف باهر ودعاء رجب، والشباب نور إيهاب وسولي، وياسين ابن الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وضيف الشرف إسماعيل شرف.

المصدر - لها