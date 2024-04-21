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الأحد، 21-04-2024 02:24 م

عائلة صلاح السعدني تردّ على شائعات تدهور صحته قبل الوفاة

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الوكيل الإخباري - سرعان ما رافق نبأ رحيل عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني، يوم الجمعة، تناقل وسائل إعلام ادعاءات عن تدهور حالته الصحية قبل وفاته.

وبعد أن انهالت تعليقات تشير إلى تدهور حالة صلاح السعدني قبل رحيله، خرجت عائلته عن صمتها، ونفى الكاتب الصحفي أكرم السعدني، في تصريحات إعلامية، ما نشر حول تعرض عمه صلاح السعدني لأزمة صحية قبل وفاته، مؤكداً أنه كان يتمتع بصحة جيدة في أيامه الأخيرة.

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نقابة الممثلين ترد
بدوره، نفى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، شائعات تدهور الحالة الصحية لصلاح السعدني، مؤكداً أن ما يتردد بشأن تعرضه لوعكة صحية قبل وفاته غير صحيح مطلقاً.


ومنذ فترة طويلة غاب الراحل عن جمهوره ومحبيه، إلى أن شارك نجله الفنان أحمد السعدني صورة له مع والده منذ 4 سنوات، ظهر فيها صلاح السعدني يرتدي نضارة صفراء كنوع من الدعابة مع الجمهور، وعلق عليها نجله قائلاً :"العمدة بيصبح".

 

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