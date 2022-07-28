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الخميس، 28-07-2022 12:23 م

عباس النوري يحتفل بعيد زواجه الـ 33

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الوكيل الإخباري-احتفل الممثل السوري عباس النوري بعيد زواجه الثالث والثلاثين الذي صادف ليلة أمس الأربعاء مع زوجته الكاتبة السورية عنود الخالد.

وحرص الثنائي أن يحتفلا بالمناسبة سوياً في أحد المطاعم بسهرة عشاء مع قالب كيك، حيث شارك النوري مجموعة من الصور عبر صفحته وأرفقها بتعليق: "33 سنه زواج كل حبي أعز ما أملك".

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وبدورها زوجته نشرت مجموعة صور أيضاً عبر حسابها وعلقت بالقول: "٣٣سنة و على ما يبدو راحت أبدية، مرق كتير و كتير و ممنونة لربي لكلشي مرق المر قبل الحلو و الصعب قبل السهل ربي يدمك تاج لبيتي و حياتي و حياة ولادي و تضل ملك و بيلبقلك".


وتلقى عباس النوري وزوجته المباركات والتهاني من محبيهما وزملائهما في الوسط الفني حيث علقت الممثلة صباح الجزائري: "العمر كله صحة وسعادة"، وكتبت الممثلة ميسون أبو أسعد: "أحلى كوبل العمر كله"


وأثمر زواج عباس النوري عن ثلاثة أولاد هما رنيم وميار وريبال النوري.

 

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