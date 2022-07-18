عصام إمام يكشف مصير فيلم "الواد وأبوه" للزعيم عادل إمام

الوكيل الإخباري-قال المنتج عصام إمام في تصريح خاص لموقع "الفن"، إنه يستعد في الفترة المقبلة لتقديم فيلم "الواد وأبوه" من بطولة الزعيم عادل إمام وابنه الممثل محمد إمام، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله عن توقف المشروع غير صحيح.





وأضاف "إمام"، أن الفيلم يجمع لأول مرة عادل إمام بأبنائه الأثنين بحيث يجسد شخصية الأب، ومحمد إمام شخصية الأبن خلال الأحداث، بينما يشارك الممثل رامي إمام كمخرج للعمل، مشددًا على أن الحالة الصحية للزعيم بخير ولا صحة للشائعات التي طاولته في الفترة الاخيرة.

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جدير بالذكر، أن الممثل محمد إمام طرح في دور العرض السينمائية فيلم "عمهم" والذي ينافس به في موسم أفلام عيد الأضحى، ويشاركه في بطولته كل من سيد رجب وباسم سمرة وأيتن عامر ومحمد سلام ورياض الخولي وأحمد خالد صالح ومحمد لطفي ومحمد ثروت والشحات مبروك. الفيلم من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكي واشراف عام كريم السبكي وإخراج حسين المنباوي.

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