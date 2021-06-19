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السبت، 19-06-2021 10:24 ص

علا غانم تحتفل بزفاف ابنتها.. فيديو وصور

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الوكيل الإخباري - احتفلت الممثلة المصرية علا غانم، بزفاف ابنتها كاميليا الدفراوي إلى رجل الأعمال عبدالرحمن علاء رجب في أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية.

ونشر خبير الماكياج سامح حنفي، مقطع فيديو قصيراً عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام"، ظهر فيه وهو يضع الماكياج للفنانة علا غانم، قبل أن تطل على الحضور في حفل زفاف ابنتها.

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يُذكر أنه مر أكثر من عامين على اختفاء الفنانة علا غانم عن الأضواء، واكتفائها بالظهور من خلال صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما فتح باب التكهنات حول أسباب غيابها، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الأخبار عن اعتزالها، وفي الحقيقة لم تعتزل علا بل قررت الحصول على فترة راحة تمضيها مع بناتها في أميركا ومتابعة المشهد من بعيد، كما أنها لم تتواصل إلاّ مع عدد قليل من أصدقائها في الوسط الفني.

 

 

 


 


 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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