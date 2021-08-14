عمرو دياب يثير الجدل حول عودته لدينا الشربيني

الوكيل الإخباري - أثار النجم عمرو دياب حالة من الجدل حول إحتمال عودته إلى الفنانة دينا الشربيني وذلك بسبب كلمة قالها أثناء إحيائه حفله الغنائي الأخير في الساحل الشمالي.



عمرو وجه كلاماً لأحد الحضور بعد انتهائه من غناء أغنية برج الحوت، قائلاً: هنرجع

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وتسببت كلمة عمرو في إثارة الجدل بين جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل جمهور الهضبة هل كلمته إشارة بمثابة تمهيد لعودته إلى الفنانة دينا الشربيني بعد انفصالهما قبل أشهر دون أسباب معلنة، فيما رجح آخرون أن ما قاله دياب بمثابة كلمة عابرة ليس أكثر.



وكان الهضبة قد أعلن إطلاق خط أزياء خاص به، وتعاقد مع إحدى الشركات المصرية لتصنيع وتسويق منتجات تحمل علامته التجارية.

المصدر - لها