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الإثنين، 24-06-2024 09:47 ص

عمرو يوسف يتحدث لأول مرة عن إصابة كندة علوش بالسرطان

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الوكيل الإخباري- "تستاهلي كل حب الدنيا يا أجمل قلب في الدنيا"، بهذه الكلمات عبر الفنان المصري عمرو يوسف عن حبه لزوجته النجمة السورية كندة علوش، في أول تعليق له عبر السوشيال ميديا بعدما كشفت للمرة الأولى عن إصابتها بالسرطان، وسر اختفائها عن الأنظار لمدة عام ونصف العام، حيث خضعت لرحلة علاج طويلة ولا تزال تواصلها.

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وفي منشور عبر حسابه على إنستغرام، كتب عمرو يوسف عن الظروف الصعبة التي مرت بها زوجته، التي أكدت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي مدى دعم زوجها لها طوال رحلة العلاج المستمرة، وقلقه عليها في جميع مراحل العلاج.


وبصورة جمعت الثنائي معًا، كتب عمرو يوسف: "الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. ظروف صعبة مررنا بها على مدار سنتين، لكنك كنتِ مؤمنة ومُسلِّمة أمرك لله. ظهورك وكلامك قوى ناس كثيرة ستبدأ رحلتها، وكانت خائفة، لكنك في عز تعبك أعطيتهم قوة".


وختم منشوره بالدعاء والدعم وتوجيه رسالة حب، قائلاً: "ربنا يخليكي لي ولأولادك ولحبايبك في الدنيا كلها الذين لم يتوقفوا عن الدعاء لك منذ أن عرفوا، ربنا يحبب فيك خلقه أكثر وأكثر لأنك تستاهلي كل حب الدنيا يا أجمل قلب في الدنيا".


لترد عليه كندة علوش بالقلوب الحمراء، فيما تفاعل عدد كبير من النجوم في الوسط الفني مع منشور عمرو، مثل حنان ترك، وليلى علوي، ودرة، وإلهام شاهين، وريهام عبدالغفور، وشيكو، ودنيا عبدالعزيز، وآخرون، متمنين لها الشفاء العاجل، واصفين إياها بأنها تتمتع بإرادة قوية قادرة على هزيمة المرض.

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