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الخميس، 29-02-2024 01:36 م

عمل فني جديد يعيد وائل كفوري لتألق التسعينات

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الوكيل الإخباري - عمل فني جديد سيجمع الفنان وائل كفوري بالشاعر ميشال جحا، وجاء الإعلان الذي لم يفصح الطرفين عنه بالتفاصيل، بعد أيام من حلول الأخير ضيفاً في برنامج "المجهول" مع الإعلامي رودولف هلال.

وتحدث جحا خلال لقائه بهلال، إنه لم يرى الفنان اللبناني من مدّة ولكن جرى اتصال بينهما حيث وعده كفوري بزيارته في وقت قريب.

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وبحسب برنامج "ET بالعربي"، زار وائل كفوري الشاعر في منزله أمس الأربعاء، للاتفاق على تعاون جديد خلال المرحلة المقبلة، كما تضمنت الزيارة اتفاقاً على تعاون مع شقيق ميشال الملحن جوزيف جحا.

 

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