غادة عادل تكشف تفاصيل تعاونها الثاني مع محمد هنيدي بعد 20 عاماً

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة غادة عادل على هامش حضورها العرض الخاص لفيلم "مرعي البريمو" الذي تشارك الفنان محمد هنيدي في بطولته، عن تفاصيل هذه المشاركة الثانية بعد أكثر من 20 عاماً.

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وعبّرت غادة في تصريح خاص لموقع "لها" عن سعادتها الغامرة بالتعاون من جديد مع محمد هنيدي، والمخرج سعيد حامد، بعد مرور كل هذه السنين، مؤكدةً أنها تستعيد من خلاله أجمل ذكرياتها في عالم الفن، حيث قالت: "عندما تلقيت الترشيح للعمل في الفيلم لم أتردّد في القبول، خاصة أنني أعتز بالتعاون مع محمد هنيدي، رغم أننا لم نعمل معاً منذ فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"".



وتجسّد غادة عادل في فيلم "مرعي البريمو" دور زوجة محمد هنيدي، والتي تعمل معه في تجارة البطيخ، حيث يواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية.



والفيلم من تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد، وبطولة: محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح،

