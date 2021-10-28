فرح الهادي تطل بـ ستايل جديد والجمهور يستذكر النجمة ليدي غاغا

الوكيل الإخباري - أثارت الفاشينيستا والممثلة الكويتية فرح الهادي ذهول متابعيها بموهبتها وحرفيتها في تطبيق ماكياج على وجهها واعتماد لوك النجمة البريطانية ليدي غاغا فبدت نسخة عنها ، حتى أن البعض اعتبر أنها تفقوت عليها من ناحية الجمال والماكياج والإطلالة.

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وخضعت فرح لـ جلسة تصوير جديدة، شاركتها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي اعتمدت فيها الظهور بـ الشعر الأشقر البلاتيني وبـ مكياج الوجه الـ smoky، واعتمدت على وضع الكحل الأسود على عينيها ونسقت معه أحمر الشفاه القاتم، وهو ما أضفى على ظهورها جموحاً وجاذبية.

وجاءت التعليقات من المتابعين لتعبر عن دهشتهم من مقدرتها وجمالها في رسم الوجه وأشادوا بها وبجمالها.



المصدر - الفن