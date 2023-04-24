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الإثنين، 24-04-2023 06:39 م

فضل شاكر يطلق أغنيته الجديدة "ولدنة" - فيديو

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الوكيل الإخباري - أطلق الفنان اللبناني فضل شاكر أغنية جديدة بعنوان "ولدنة" على قناته على "يوتيوب".

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ولاقى العمل الجديد من الفنان فضل شاكر ترحيبا واسعا بعد إصداره، وهو من كلمات الياس ناصر، وألحان جورج مارديروسيان، وتوزيع علي اباظة.

 

وتاليا كلمات الأغنية:

 

ولدنة.. ولا عم بتسايرني ؟ اوعى تتسلى تروح و تهجرني ولدنة .. ولا عم بتسايرني؟ اوعى تتسلى تروح وتهجرني لا ما تغويني لا ما ترضيني بكرا بتنسيني و حبك بكسرني ولدنة.. ولا عم بتسايرني ؟ اوعى تتسلى تروح و تهجرني اتركني ما تهوى أنيني أحلف لي .. بحلف لك يميني تبقى عنوان لسنيني .. نغمة ع شفاف الزمان عمري من قبلك ثواني ليلي بوجودك أغاني أعطيني من حبك معاني أعطيني تعيش بأمان ولدنة.. ولا عم بتسايرني ؟ اوعى تتسلى تروح و تهجرني خدني وصلك حناني خدني قدملك مكاني أعطيني أسباب لكياني فيني أعطيك القرار ليلي مشغول بوعودك عمري مرتاح بوجودك عيوني يا غالي شهودك اغمرني ت ابقى عنار ولدنة.. ولا عم بتسايرني ؟ اوعى تتسلى تروح و تهجرني

 

للاستماع إلى الأغنية:

 

 

 

 

 




 

 


 

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