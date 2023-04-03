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الإثنين، 03-04-2023 06:24 م

هل وقعت نادين نجيم في قبضة الشرطة وما هو السر في "وأخيراً"؟

ملخص-قصة-مسلسل-وأخيرا-2023-بطولة-قصي-خولي-ونادين-نجيم-1


الوكيل الإخباري - شهدت نهاية الحلقة العاشرة لمسلسل وأخيراً مشهداً مشوقاً جداً، حيث يتضح قيام الشرطة بإلقاء القبض على "خيال" التي تؤدي دورها النجمة اللبنانية نادين نجيم خلال قيامها برفقة العصابة بسرقة مواد صيدلانية من إحدى الصيدليات.

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واتضح مع نهاية الحلقة أن "خيال" وبقية أفراد العصابة قد وقعوا في قبضة الشرطة ليعيش المشاهد مع أمل أن نهاية العصابة قد اقتربت وأن خيال قريبة من العودة لحبيبها وخطيبها "ياقوت" الذي يؤدي دوره النجم السوري قصي خولي.


مفاجأة لم تخطر ببال

لكن المفاجأة أن كل ما حدث كان مجرد كمين من العصابة لاختبار "خيال" إن كانت تدين بالولاء لهم فعلاً ام أنها ستعترف بكل ما تعرفه عن العصابة وتجارتها بالمخدرات.

 

وكانت العصابة قد أطلقت سراح جميع المختطفات بعد أمر من الضابط الذي يتعاون معهم من الشرطة حتى لا تكبر القضية، ولكن العصابة قررت الاحتفاظ بخيال، كون زعيم العصابة وجد فيها ضالته، فهي شابة قوية وذكية ويمكن الاستفادة منها في تجارة المخدرات، حيث خيرها بين الموت أو العمل معهم.

 

وبالمقابل قيام "ياقوت" بالإمساك بأحد المتعاونين مع العصابة الذي اكتشف أن الضابط الذي يحقق بجريمة الاختطاف يتعاون مع العصابة لتبدأ أحداث وفصول جديدة في القصة.


يُشار إلى أن مسلسل "وأخيراً" يحقق نسب متابعة عالية وهو من تأليف وإخراج أسامة عبدالناصر وإنتاج شركة الصباح للمنتج صادق الصباح ويتشارك بطولة العمل مجموعة من النجوم وهم قصي خولي، نادين نجيم، أنجو ريحان وآخرون.

 

سيدتي

 




 

 


 

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