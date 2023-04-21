مخرج "جعفر العمدة" يكشف حقيقة وجود جزء ثانٍ من المسلسل

الوكيل الإخباري - قال المخرج محمد سامي إنه يحضّر حالياً لمسلسل جديد سيتم تصويره بعد عيد الفطر، وهو من بطولة زوجته الفنانة مي عمر، تأليف مهاب طارق وإنتاج مها سليم.

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وأكد سامي في تصريحات إعلامية أن لا صحة لما تردّد عن وجود جزء ثانٍ من مسلسل "جعفر العمدة"، موضحاً أنه لا يحبّذ صنع جزء ثانٍ لأي عمل فنيّ خاص به.



وكان سامي قد علّق على تصريحات الفنانة زينة الأخيرة والتي أكدت فيها أنها لن تتعاون معه بعد مسلسل "جعفر العمدة"، قائلاً: "معرفش الحقيقة زينة زعلانة ليه وليها كل الاحترام لو مش عايزة تشتغل معايا، وإحنا عملنا مسلسل ناجح وربنا كرمنا وهي نجحت وده قرار يخصها وأحترمه، ربنا يسعدها ويبسطها بنجاحها".



ويشارك في مسلسل "جعفر العمدة" العديد من الفنانين، بينهم: محمد رمضان، هالة صدقي، طارق النهري، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، لبنى ونس، سلوى عثمان، عصام السقا، إيمان العاصي، منذر رياحنة، أحمد عبد الله، أحمد فهيم، حسني شتا، دعاء حكم، وهو قصة محمد سامي، سيناريو وحوار مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.

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