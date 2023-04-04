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الثلاثاء، 04-04-2023 08:35 م

في "ضرب نار".. ياسمين عبدالعزيز تخلع أحمد العوضي

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الوكيل الإخباري - شهدت الحلقة 12 من مسلسل ضرب نار تطورات مفاجئة في الأحداث، فوافقت مهرة، التي تقدم شخصيتها ياسمين عبدالعزيز، على الزواج من زيدان، الذي يقدمه ماجد المصري.

رفعت مهرة دعوى خلع على جابر أبو شديد، أحمد العوضي، كما اتخذت قرار بشأن جنينها، حيث قررت التراجع عن قرارها بالتخلص منه وسط تصاعد في الأحداث التي جعلت المسلسل يتصدر حديث منصات التواصل الاجتماعي.

بعد الحكم على جابر أبو شديد قررت مهرة رفع دعوى الخلع، وأخبرت المعلم زيدان، ماجد المصري، بأنها ستقبل الزواج منه بشرط، هو أن ينتظر حتى تضع جنينها، وهو ما وافق زيدان عليه بالفعل وطلب منها أن تقيم في الفيلا الخاصة به حتى تضع مولودها.

عاش جابر أبو شديد في صدمة كبيرة بعد أن علم بخلع زوجته مهرة له، واستمرت الأحداث وسط توقعات من مشاهدي مسلسل ضرب نار باشتعال الخلاف بين جابر أبو شديد وزيدان.

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وفي تعليقه على أحداث الحلقة 12، قال أحمد العوضي في تصريح صحفي: "مشهد الخلع كان ماستر سين بالنسبة لنا، ومن المشاهد المهمة في المسلسل عشان كدة كنا مستعدين له ومركزين جدًا، وبنحاول دائما نكسر توقعات الجمهور، والحمد لله سعيد جدًا بتفاعل اخواتي مع ضرب نار".

 

ليالينا

 




 

 


 

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