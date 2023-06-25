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الأحد، 25-06-2023 09:10 ص

أصالة تحتفل بزفاف شقيقها في القاهرة -صور

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الوكيل الإخباري- احتفلت الفنانة السورية أصالة بحفل زفاف شقيقها أنس، الذي أقيم في القاهرة، وسط حضور عائلي وعدد من الأصدقاء ونجوم الفن، وبهذه المناسبة، قررت أصالة إهداء شقيقها أغنية خاصة خلال الحفل، من كلمات زوجها الشاعر فائق حسن.

ونشرت ابنة أصالة، شام الذهبي، عدداً من صور عقد القران عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها مع والدتها ، معلقة: "نحتفل بزواج أميرنا الغالي أنوس من نهال الجميلة يوم خاص جداً بالنسبة لنا ".

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وظهرت أصالة بإطلالة بسيطة اعتمدت فيها على فستان طويل باللون الفوشيا بحبكة من الوسط واعتمدت على مكياج بسيط وتسريحة شعر ناعمة.


ومن بين الصور التي شاركتها شام عبر إنستغرام، ظهرت وهي تضع يدها على بطنها، ما اعتقد البعض أنها حامل، وحصول أصالة على لقب "الجدة" لأول مرة، خلال الفترة المقبلة.


وفي سياق آخر، تستعد أصالة لإحياء حفل عيد الأضحى في الإمارات، من مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين، في 29 حزيران الجاري.

 

 

 


 

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