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الثلاثاء، 15-08-2023 04:32 م

فنانة توجه رسالة حادة لأسرة عادل امام : "افرجوا عنه"

عادل-إمام


الوكيل الإخباري- تحدثت الفنانة مادلين طبر، عن الزعيم عادل إمام، لا سيما أن الدورة 16 من المهرجان القومي للمسرح المصري حملت اسمه تكريمًا له.اضافة اعلان


وقالت مادلين طبر خلال لقائها مع "القاهرة 24 " على هامش حفل ختام المهرجان القومي للمسرح: الزعيم عادل إمام تاج على رأسنا، وكان أمنيتي أن عائلته تفرج عنه ويحضر تكريماته، تصوروا حضر هيحصل إيه هنستقبله على رموش عنينا، إنما التكريم بعدم وجوده حلو واحترام من محمد رياض ابن الناس المحترمين ولكن لا يكفي لازم يحضر.

وأكدت مادلين طبر أنها لا تستطيع التواصل مع الزعيم، قائلة: الرقم اللي كان الزعيم بيرد عليه لما كان بصحته مبقاش يرد عليه، ورامي ابنه مبيردش خالص طيب نتطمن على الزعيم إزاي؟ لازم نقتحم الفيلا، والناس اللي اقتحموا بيته وعرفوا يعملوا له عيد ميلاد برافو عليهم ودة المهم.

وانطلقت فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، من يوم 29 يوليو، واختتم فعالياته أمس 14 أغسطس،

 




 

 


 

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