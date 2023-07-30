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الأحد، 30-07-2023 09:32 ص

صورة- تمثال عادل إمام في افتتاح مهرجان المسرح المصري وسبب تسمية الدورة 16 باسمه

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الوكيل الإخباري- نشرت الإعلامية بوسي شلبي على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو ظهر به تمثال للزعيم عادل إمام من داخل دار الأوبرا المصرية، وعلقت عليه قائلة إن تمثال الزعيم عادل إمام بقلب دار الأوبرا المصرية، ومن صممه هو شخص يدعى مايكل عادل من محافظة المنيا، إهداء للزعيم في المهرجان القومي للمسرح المصري.

وكانت إدارة المهرجان، قد اختارت في دورته الجديدة هذا العام، الزعيم عادل إمام لتحمل الدورة اسمه.

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وكشف الفنان محمد رياض سبب اختيار الزعيم عادل إمام لهذه الدورة قائلاً: "لأنه أكبر فنان في الوطن العربي وملك الوطن العربي كله بفنه وأكبر فنان كوميدي، وأخذت موافقة الجميع والمسرح بالنسبة له بيته اللي بيحبه وبيرتاح فيه، ومصر تحتفل بنجمها الكبير عادل إمام بالمهرجان".

 


 

لها


 




 

 


 

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