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الثلاثاء، 15-08-2023 12:03 م

اختتام المهرجان القومي للمسرح وتسمية الدورة الـ17 بـ "سميحة أيوب "

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الوكيل الإخباري- اختتم المهرجان القومي للمسرح في مصر دورته الـ 16 بعنوان "دورة الفنان عادل إمام" بدار الأوبرا، مع حصول ‏العرض المسرحي "سيدتي أنا" على جائزة أفضل عرض مسرحي أول، والعرض المسرحي "ياسين وبهية" على جائزة أفضل عرض مسرحي ثان.

واستهل الحفل بالسلام الوطني وعرض فني لكورال "روح الشرق"، قُدم خلاله مجموعة متنوعة من أشهر الأغاني التراثية للمسرح المصري على مدار تاريخه.
وأعقب الحفلَ عرض لفيلم وثائقي تضمن كلمات عدد من الفنانين الذين أشادوا بمسيرة الفنان الكبير عادل إمام، ومشواره الفني الحافل بالإنجازات، وكذلك عن أهم تفاصيل الدورة ‏‏16 للمهرجان، وما شملته من عروض وندوات ‏وفعاليات.‏

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وأشارت وسائل الإعلام المصرية إلى أن جائزة أفضل ممثل دور أول رجال ذهبت مناصفة بين ياسر عزت عن مسرحية "ستوكمان"، وحازم القاضي عن مسرحية "ياسين وبهية".


فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة دور أول نساء مناصفة بين فاطمة محمد علي عن مسرحية "سيب نفسك"، وإيمان غنيم عن مسرحية "ياسين وبهية".


وبعد توزيع شهادات التكريم من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، أعلن رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان محمد رياض عن أن فعاليات الدورة السابعة عشرة المقبلة من المهرجان سوف تحمل اسم سيدة المسرح العربي، الفنانة سميحة أيوب.


وقال رياض: "بموافقة ومباركة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والتي توجهت للنجمة الكبيرة سميحة أيوب، وباركت لها وهنأتها بإطلاق اسمها على دورة العام المقبل، لتقوم وزيرة الثقافة بتقبيل سيدة المسرح العربي وتصافحها خلال حفل الختام وسط تفاعل كبير من الحضور".

 

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