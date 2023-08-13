هل اعتزل عادل امام الفن نهائياً ؟ .. شقيقه يتحدث

الوكيل الإخباري- بعد تداول أخبار عديدة حول نية الزعيم عادل إمام الاعتزال بعد غياب استمر ثلاث سنوات، والاكتفاء بما قدمه للفن العربي والمصري، كشف المنتج عصام إمام حقيقة هذه الأخبار، نافياً اعتزال شقيقه الفنان عادل إمام مجال الفن، مشيرًا إلى أن الزعيم يتمتع بصحة جيدة ومن المقرر أن يعود لجمهوره قريبًا.



وقال عصام إمام: "الزعيم بخير الحمد الله، وبعدين الناس اللي بتقول إنه مريض أو في المستشفى كل دي شائعات خاطئة".



وأضاف: "واللي بيقول إنه اعتزل الفن، بسبب غيابه عن الساحة الفنية، مش لاقيين حاجة يقولوها، هو معتزلش الفن، وإن شاء الله يرجع لجمهوره قريب، وهو قرر إن لا أنا ولا هو هنرد على الشائعات دي تاني".



وعن سبب غياب الزعيم عادل إمام، عن الساحة الفنية في الفترة الماضية، قال: "الزعيم لم يتغيب عن الساحة، ويتلقى العديد من العروض الفنية، لكن مفيش حاجة من اللي جت عجبتوا، وإن شاء الله يرجع لجمهوره قريب".



يذكر أن مسلسل فلانتينو هو آخر أعمال عادل إمام، والذي عرض عام 2020، وحقق من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، حيث دارت أحداثه حول نور عبدالحميد الشهير بـ"فلانتينو" وزوجته عفاف اللذين يمتلكان سلسلة مدارس يطلق عليها اسم مدارس فلانتينو، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

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