فنانة شهيرة تنسحب من لقاء على الهواء لسبب غريب.. فيديو

الوكيل الاخباري - فجرت الفنانة ملاك الكويتية، مفاجأة، عندما غادرت الاستديو على الهواء فور سماع اسم إحدى الفنانات الخليجيات.

اضافة اعلان



وخلال حلولها ضيفة على برنامج "سندريلا" الذي يقدمه الإعلامي صالح الراشد على شاشة قناة ATV الكويتية، أشار الأخير إلى أنه سيتم الاتصال بإحدى الفنانات وأصرت هي على معرفة هويتها إلى أن ذكر أنها الفنانة الإماراتية بدرية أحمد.



وأحدثت ملاك الكويتية، ضجة بردة فعلها، حيث سارعت إلى مغادرة الاستديو، فيما استغرب الكثيرون تصرفها متسائلين عما إذا كان هذا مجرد تمثيل. وحقق الفيديو أكثر من 251 ألف مشاهدة في ساعات قليلة.

يشار إلى أن خلافاً نشأ منذ أشهر بين الفنانتين، حين ردت ملاك على اتهامها بالظهور في مقطع مصور وهي ترقص بطريقة هستيرية.





اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





