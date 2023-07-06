فنانة عالمية تنهي حياتها -صورة

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "ذا صن" أن المغنية الأمريكية الصينية كوكو لي أقدمت على الانتحار وهي مؤلفة ومؤدية أغنية A Love Before Time لفيلم "النمر الرابض التنين الخفي" Crouching Tiger, Hidden dragon.



ورحلت كوكو لي بعمر الـ48، وأكدت عائلتها وفاتها.

اضافة اعلان



وقالت الشقيقتان المحبتان للفنانة الراحلة، كارول ونانسي لي: "عانت من الاكتئاب لعدة سنوات، وفي الأشهر القليلة الماضية تدهورت حالتها بشكل سريع. لقد طلبت المساعدة من المختصين وقاومت الاكتئاب قدر استطاعتها، ولكن لم تستطيع واقدمت على الانتحار ".





الجديد

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة