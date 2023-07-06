الخميس 06-07-2023
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الخميس، 06-07-2023 10:56 ص

فنانة عالمية تنهي حياتها -صورة

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الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "ذا صن" أن المغنية الأمريكية الصينية كوكو لي أقدمت على الانتحار وهي مؤلفة ومؤدية أغنية A Love Before Time لفيلم "النمر الرابض التنين الخفي" Crouching Tiger, Hidden dragon.

ورحلت كوكو لي بعمر الـ48، وأكدت عائلتها وفاتها.

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وقالت الشقيقتان المحبتان للفنانة الراحلة، كارول ونانسي لي: "عانت من الاكتئاب لعدة سنوات، وفي الأشهر القليلة الماضية تدهورت حالتها بشكل سريع. لقد طلبت المساعدة من المختصين وقاومت الاكتئاب قدر استطاعتها، ولكن لم تستطيع واقدمت على الانتحار ".

 


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