فنانة مصرية تكشف سراً صادماً عن مسلسل "جعفر العمدة"

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة حنان شوقي، تفاصيل التشابه بين مسلسل جعفر العمدة الذي قدمه الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني الماضي لعام 2023، ومسلسل بيت الباشا الذي شاركت في بطولته عام 2010.



وقالت حنان شوقي خلال احدى اللقاءات المتلفزة : "مسلسل "جعفر العمدة" هو نفسه "بيت الباشا" أنا عملت الأصل، مليش دعوة مين قلد ومين عمل إيه، المسلسل على اليوتيوب مسلسل "بيت الباشا" صلاح السعدني متجوز 4 وأستاذ نور الشريف عملها الموضوع مش جديد، إحنا مفيش عندنا كتابة بجد محتاجين لكتاب يكتبوا، بشير الديك قاعد في بيته".

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