الإثنين 10-07-2023
الوكيل الاخباري

بيان من وزارة التربية بشأن امتحان التوجيهي اليوم الاثنين

مرشحون لوظيفة مؤذن وخادم مسجد - أسماء

ايعاز عاجل من وزير التربية والتعليم - وثيقة

ضبط 18 تاجرا ومروجا للمخدرات في 9 قضايا نوعية

اصابة بحادث تدهور في ابو نصير

العبداللات: إطلاق مشاورات مع المجتمع المدني حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان

وفد اقتصادي يزور فلسطين لتعزيز التجارة والاستثمار

تحذير أمني إلى مستخدمي تطبيق واتساب في الاردن

طلبة توجيهي علمي: مستوى أسئلة امتحان الرياضيات من متوسط إلى صعب

الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

الإثنين، 10-07-2023 02:56 م

فنانة مصرية تكشف سراً صادماً عن مسلسل "جعفر العمدة"

zBy6c


الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة حنان شوقي، تفاصيل التشابه بين مسلسل جعفر العمدة الذي قدمه الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني الماضي لعام 2023، ومسلسل بيت الباشا الذي شاركت في بطولته عام 2010.
 
وقالت حنان شوقي خلال احدى اللقاءات المتلفزة : "مسلسل "جعفر العمدة" هو نفسه "بيت الباشا" أنا عملت الأصل، مليش دعوة مين قلد ومين عمل إيه، المسلسل على اليوتيوب مسلسل "بيت الباشا" صلاح السعدني متجوز 4 وأستاذ نور الشريف عملها الموضوع مش جديد، إحنا مفيش عندنا كتابة بجد محتاجين لكتاب يكتبوا، بشير الديك قاعد في بيته".

اضافة اعلان

 

الفجر

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
444

الموت يفجع مصطفى قمر

624

فنانة مصرية تتعرض لوعكة صحية مفاجئة -صورة

239045

شاهد : أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب من الساحل الشمالي

YYY-YYYY503332.original

صورة-هبة مجدي تطالب جمهورها بالدعاء لطفلها

medium_2020-04-15-e5590c52cd

شاهد : حمادة هلال يثير الجدل بصورة

444

صورة- قصي خولي يكشف ملامح نجله للمرة الأولى خلال يوم ميلاده

أخبار متعلقة
2023615135238184L

من هم أبطال "جعفر العمدة 2"؟

WhatsApp Image 2023-06-13 at 14.25.35

رسمياً .. محمد رمضان يعلن عن جزء ثاني من جعفر العمدة

330760830_213690694534947_8608670409762064230_n_1_0

أول تعليق من محمد رمضان عن تقديم جزء ثاني من جعفر العمدة