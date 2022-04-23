السبت 23-04-2022
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السبت، 23-04-2022 02:39 ص

فنان أردني يكشف حقيقة اعتدائه بالضرب على أبناء جورج وسوف

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الوكيل الاخباري- كشف الفنان الأردني منذر رياحنة حقيقة اعتدائه بالضرب على أبناء المطرب السوري جورج وسوف، موضحًا أن الأمر ليس على ما يبدو عليه.

وانتشرت، خلال الأشهر الماضية، أخبار تفيد باعتداء ”منذر رياحنه“ على أبناء الفنان جورج وسوف أثناء حفل أحياه الأخير ضمن فعاليات مهرجان جرش في الأردن.

وأوضح ”رياحنة“ خلال استضافته ببرنامج ”حبر سري“ الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة ”القاهرة والناس“ المصرية، أن ”الأمر ليس كما يبدو للجميع“، مؤكدًا أنه كان هناك شجار بين أبناء سلطان الطرب وأشخاص آخرين، فيما كان يقوم هو بمحاولة منع الشجار، لكن عدسات المصورين التقطت بعض الصور التي تبدو كأنه يتشاجر معهم.

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