فنان تركي شهير يزور الأهرامات - صور

الوكيل الإخباري- فاجأ الممثل التركي بوراك أوزجيفيت جمهوره ومتابعيه بصور جديدة له، أثناء زيارته المفاجئة للأهرامات في الجيزة.



وعلق النجم التركي بوراك أوزجيفيت على الصور في منطقة الأهرامات، التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، قائلًا: «مصر.. يوم تصوير».



زعم البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن بوراك أوزجيفيت يتواجد في مصر، من أجل مشروع فني، لكنه لم يعلن عنه أو عن سبب زيارته إلى مصر.



وفيما يخص أعماله الفنية الجديدة، بدأ الممثل التركي تصوير الموسم الخامس من مسلسل المؤسس عثمان، ومن المتوقع عرض العمل خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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صدى البلد









