الأحد 30-07-2023
الوكيل الاخباري

من 2.5 - 4 قروش.. عقل يتوقع ارتفاع كبير على أسعار المحروقات في الأردن الشهر القادم

3429 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين - أسماء

معدل السير: عقوبة هذه المخالفة الحبس من شهر إلى ثلاثة أو الغرامة 100 دينار

خبر سار للمواطنين حول أسعار المستلزمات المدرسية

الحكومة: 11 مخالفة جديدة بين غرامة وسجن في معدل قانون السير

%47.6 ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية خلال النصف الأول من العام الحالي

حريق في مركبة محملة بأجهزة كهربائية بعمان - فيديو

مع وجود أزمة في العالم.. مقترح لإنشاء صوامع للأرز في الأردن

لدغة من فرخ أفعى فلسطين تدخل طفلة للعناية الحثيثة في إربد

الأحد، 30-07-2023 11:01 ص

فنان شهير يتوسط لحل أزمة بوراك مع والده

FeTbQ


الوكيل الإخباري- كشف إسماعيل أوزدمير، والد الشيف التركي الشهير بوراك أن الفنان اللبناني ملحم زين عرض التوسط لإنهاء الأزمة بين الأب وابنه، بعد اتهام الأخير والده ببيع حقوق ملكية اسمه دون معرفته مقابل 41 مليون دولار أميركي لرجل أعمال أجنبي.

وأكّد أوزدمير بلغة عربية أن زين صديق له من 15 عاماً، لافتاً إلى طلبه من "أبو علي" الانتظار.

واتهم الأب ابنه باستغلال جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي لكسب تعاطفهم: "بوراك ظهر في مقطع فيديو وهو يجلس أمام محلّه ويبكي"، قبل أن يشرع في تقليد بكائه بسخرية.

اضافة اعلان


وأضاف: "يمكنني أيضاً تصوير فيديوهات أمام الناس أُظهر فيها حزني وأقول فيها إن بوراك ظلمني"، مشدداً على أن المتابعين في هذه الحالة سيقولون: "انظروا كم أن نجلي ظالم".

لها


 




 

 


 

إقرأ ايضا
نانسي-عجرم-تعلق-على-الزلزال-الذي-ضرب-تركيا-وسوريا-رحم-780x470

نانسي عجرم تعلق على استخدام الذكاء الاصطناعي

_315x420_b0b8ebf23698a5fcad33edfcdcb8ac9c527847260dc8ebce65d32c3510da3d2c

صورة- تمثال عادل إمام في افتتاح مهرجان المسرح المصري وسبب تسمية الدورة 16 باسمه

k

وفاة نجل فنان مصري شهير غرقا في الساحل الشمالي

88-730x438

إلهام شاهين تكشف ندمها عن عدم العمل مع هذا النجم

202372915598593VJ

محمد رمضان يطرح أغنية "5 كل خميس" - فيديو

1991889_0

أول تعليق من بيومي فؤاد على شائعة بتر قدمه