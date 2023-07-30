فنان شهير يتوسط لحل أزمة بوراك مع والده

الوكيل الإخباري- كشف إسماعيل أوزدمير، والد الشيف التركي الشهير بوراك أن الفنان اللبناني ملحم زين عرض التوسط لإنهاء الأزمة بين الأب وابنه، بعد اتهام الأخير والده ببيع حقوق ملكية اسمه دون معرفته مقابل 41 مليون دولار أميركي لرجل أعمال أجنبي.



وأكّد أوزدمير بلغة عربية أن زين صديق له من 15 عاماً، لافتاً إلى طلبه من "أبو علي" الانتظار.



واتهم الأب ابنه باستغلال جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي لكسب تعاطفهم: "بوراك ظهر في مقطع فيديو وهو يجلس أمام محلّه ويبكي"، قبل أن يشرع في تقليد بكائه بسخرية.

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وأضاف: "يمكنني أيضاً تصوير فيديوهات أمام الناس أُظهر فيها حزني وأقول فيها إن بوراك ظلمني"، مشدداً على أن المتابعين في هذه الحالة سيقولون: "انظروا كم أن نجلي ظالم".



لها





