فيديو - الظهور الأول لإيمي سمير غانم بعد إنجابها طفلها الأول

الوكيل الإخباري-نشر الفنان حسن الرداد، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو له برفقة زوجته النجمة إيمي سمير غانم، في الظهور الأول لها بعد إنجابها مولودها الأول فادي، والذي رزقت به يوم 3 كانون الثاني (يناير) الجاري.



يذكر أن الرداد قد كشف عن سعادته بوصول أول مولود له من زوجته إيمي، وأنه يمر خلال ‏هذه الفترة بمشاعر متضاربة بين الفرح الشديد بوصول مولوده الأول، وأحاسيس الأبوة التي يمر بها، متمنياً ‏أن يكون على قدر المسؤولية .‏

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وأكد الرداد أن زوجته إيمي بحالة جيدة ، وصحة المولود جيدة . " لها "