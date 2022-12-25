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الأحد، 25-12-2022 12:56 م

إيمي سمير غانم تهاجم بحدة متابعاً بسبب شقيقتها

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الوكيل الإخباري-فوجئت الفنانة إيمي سمير غانم بتعليق أحد متابعيها على منشور لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، يسألها عن سبب عدم إنجاب شقيقتها دنيا سمير غانم مجدداً بعد ابنتها كايلا.

وجاء ردّ إيمي على السائل هجومياً قاسياً حيث قالت له: "والله مش من حقك تكتب كدة وعيب، هو أنتم تعرفوا هما في إيه، ولا في حياتهم إيه؟ ما تخليكم في حالكم.. إحنا شوفنا كتير.. مالوش لازمة استظراف في حياتنا، من قلبي قبل الفجر كده.. حسبي الله ونعم الوكيل".

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وكانت إيمي قد نشرت على "إنستغرام" يوم الجمعة صورة لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، رثتهما في التعليق عليها بكلمات مؤثرة، قالت فيها: "محتاجة ليهم أوي، حاسة بتوتر وضغط غير عادي، بحاول أتعايش بس بصراحة الموضوع صعب ومطول أوي، بنزل واتصور واشوف ناس وأصحاب الحمد لله بس بصراحة أرجع بالليل أشد في شعري وصورتهم دي بتخليني مش اعيط، أنا ممكن أصرخ لوحدي، أرجو الدعاء ليهم وليا.. رب ارحمهما كما ربياني صغيراً".

 

لها

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