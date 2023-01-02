إيمي سمير غانم تعايد شقيقتها دنيا بمناسبة ميلادها

الوكيل الإخباري-بصورةٍ خاصة وتعليقٍ لافت، احتفلت النجمة المصرية إيمي سمير غانم بعيد ميلاد شقيقتها دنيا، يوم الأحد 1 يناير 2023.

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وشاركت النجمة المصرية صورةً مصممةً، ظهرت فيها هي ووالداها الراحلان النجمان: دلال عبدالعزيز وسمير غانم، وهم يلتفون حول دنيا، بينما تحمل الأخيرة كعكة الميلاد، وإلى جانبها الكثير من الهدايا.



وأرفقت إيمي تلك الصورة بتعليقٍ، أكدت فيه أنها تحب دنيا كثيراً، واصفةً شقيقتها بـ"طيبة القلب"، ومتمنيةً لها النجاح والحب الدائمين، وأن يحفظها الله لابنتها "كايلا"، وزوجها رامي.



من جهتها، ردت دنيا على تلك المعايدة الخاصة، حيث كتبت في خانة التعليقات: "إيمي حبيبتي وأختي وبنتي وروحي، ربنا يخليكي ليا يا رب"، مضيفة أنها تحبها جداً جداً، وأنها تتمنى أن يجمعهما الله معاً في الجنة.



وفي سياق آخر، ردت إيمي على بعض من يستمرون بالاستفسار والسؤال عن إخفاء بطنها في الصور التي تشاركها على "إنستغرام" مؤخراً، وإذا ما كان ذلك بسبب رغبتها في إخفاء حملها، مؤكدةً أن لا أحد من شأنه التدخل في مثل هذا الأمر، أو السؤال عنه. " زهرة الخليج "