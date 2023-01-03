ايمي سمير غانم وحسن رداد يرزقان بمولودهما الأول

الوكيل الإخباري-استقبل الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، مولودهما الأول في سرية تامة في أحد مستشفيات منطقة 6 أكتوبر وذلك بعد 7 سنوات من الزواج.

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وكشف مصدر لـ القاهرة 24، أن إيمي سمير غانم وضعت مولودها في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، وحرصت هي وزوجها حسن وعائلتهما على عدم تسريب أي معلومات تخص حمل إيمي ووضعها مولودها الأول.



وكانت إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد، يحرصان دائمًا على إخفاء معالم حملها، حيث كانت تظهر إيمي طوال فترة الحمل بملابس فضفاضة وشال كبير على كتفيها وبطنها، في محاولة منها لإخفاء معالم حملها.

