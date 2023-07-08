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السبت، 08-07-2023 02:33 م

فيديو- تامر حسني يستذكر بسمة بوسيل .. هذا ما قاله

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الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة وصول الفنان المصري تامر حسني الى لبنان لاحياء حفله المقرر اليوم السبت.

وفي التفاصيل، أعرب تامر عن سعادته بلقاء جمهوره اللبناني، مؤكدا أن لسانه عاجز عن وصف الفرحة التي أدخلها محبوه إلى قلبه.

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وتمنى الفنان المصري خلال حديثه مع “فوشيا”، أن يعيد الله هذه الفرحة مضاعفة إلى قلب جمهوره الذي احتشد لاستقباله عند وصوله إلى لبنان.


وأبدى الفنان المصري تامر حسني رأيه بمطالبات بعض متابعيه بإطلاق عدسات لاصقة تحمل اسمه وشبيهة بشخصية هارون التي جسدها في فيلم “تاج”، معلقا: "بسمة ممكن يكون عندها هذا البراند هذا اختصاصها هي".

 

 

 

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