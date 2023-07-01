السبت 01-07-2023
الوكيل الاخباري

مدير الجمارك يتفقد المدورةوالمطار

قرابة 10 آلاف زائر لتلفريك عجلون خلال فترة عيد الأضحى

الفيفا يوافق على اختبار قانون جديد للتسلل

تصريحات من وزير الاوقاف حول عودة بعثة الحج الاردنية

السودان: تمديد إغلاق المجال الجوي حتى 10 تموز

العقبة تستقبل نحو 100 ألف زائر في عطلة العيد

10 قروش سعر كيلو البندورة في السوق المركزي

اليونيسف تطلب أردنيين للعمل برواتب تصل لـ 900 دينار - رابط التقديم

وفاة طفلة 14 عاماً وإصابة اخرى إثر انفجار قنبلة قديمة في مأدبا

من جديد وبنفس السعر .. الإعلان عن رحلة جديدة بالغواصة لاستكشاف حطام التايتنك

السبت، 01-07-2023 06:57 م

الموت يفجع نجمة لبنانية مشهورة بوفاة والدها - صورة

فنانة-شهيرة-780x470


الوكيل الإخباري - فُجعت الفنانة اللبنانية ريان الحركة، نجمة الجزء الثالث من مسلسل "للموت" بوفاة والدها، ناعية إياه عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان


ونشرت الممثلة الشابة صورة جمعتها بالراحل، معلقة بقولها: "بابا حبيبي، د. أحمد مختار الحركة في ذمّة الله لروحك السلام".


وتقدّم عدد كبير من الفنانين بكلمات العزاء عبر التعليقات، على غرار سارة أبي كنعان وماريتا الحلاني ووسام صبّاع وورد الخال التي كتبت: "ريان!!! يا الله عهالخسارة... حبيبتي تكون نفسه بالسما والله يرحمه!!".


وكانت الحركة نشرت قبل أسبوع صورة ضمّتها إلى والدها، مرفقةً بتعليق جاء فيه: "إني مَدِينة لَك بِكُلِّ مَا وَصلت إِليه".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20237191443702R

وفاة الممثل الحائز جائزة أوسكار آلن أركِن

hendmenna12

منة شلبي تكشف تفاصيل خلافاتها مع هند صبري

17f7f8f0-a9cf-4b9b-becf-0bd901d75b5b_913093_original

خطوبة حفيد عادل إمام والغموض يحيط بحضور "الزعيم"

jassarsaad

وائل جسّار يحرج أحمد سعد بسبب أغنية "غريبة الناس"

62023917940710532571

الموت يفجع فنان مصري مشهور بوفاة شقيقته

تنزيل (1)

محمد رمضان يكشف عن أصعب مشهد له أمام الكاميرا

أخبار متعلقة
blob_605973_original

بعد غياب لسنوات طويلة... مفاجأة مميّزة من عمرو دياب للجمهور اللبناني