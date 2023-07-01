الموت يفجع نجمة لبنانية مشهورة بوفاة والدها - صورة

الوكيل الإخباري - فُجعت الفنانة اللبنانية ريان الحركة، نجمة الجزء الثالث من مسلسل "للموت" بوفاة والدها، ناعية إياه عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي.

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ونشرت الممثلة الشابة صورة جمعتها بالراحل، معلقة بقولها: "بابا حبيبي، د. أحمد مختار الحركة في ذمّة الله لروحك السلام".



وتقدّم عدد كبير من الفنانين بكلمات العزاء عبر التعليقات، على غرار سارة أبي كنعان وماريتا الحلاني ووسام صبّاع وورد الخال التي كتبت: "ريان!!! يا الله عهالخسارة... حبيبتي تكون نفسه بالسما والله يرحمه!!".



وكانت الحركة نشرت قبل أسبوع صورة ضمّتها إلى والدها، مرفقةً بتعليق جاء فيه: "إني مَدِينة لَك بِكُلِّ مَا وَصلت إِليه".



