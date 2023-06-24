السبت 24-06-2023
الوكيل الاخباري

143 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

هل يدخل الاقتصاد الأميركي في الركود ؟ الخزانة الأميركية تجيب

اشتباكات عنيفة في الخرطوم وتحليق متواصل للطيران الحربي

البرلمان الألماني يقر قانونا جديدا يسهل قواعد الهجرة للعمال المهرة

الإفتاء توضح حكم بيع الشاة بالكيلو بعد الذبح

اقتصاديون : 7 دول تستحوذ على 70% من إجمالي الصادرات الأردنية

مستوطنون يشعلون النيران في أراضي بسعير

وفاة واصابة بحادث تصادم على طريق جمرك الرمثا - صور

كوريا الشمالية تتوعد بالرد على ازدياد النشاط العسكري الأمريكي في شبه الجزيرة الكورية

أسيران من جنين يدخلان عاميهما الـ 21 في سجون الاحتلال

السبت، 24-06-2023 10:21 ص

شاهد : موقف انساني لوائل كفوري يلفت انظار الجمهور في العقبة

WhatsApp Image 2023-06-24 at 10.23.59


الوكيل الإخباري - احيا الفنان وائل كفوري حفلاً غنائياً بحضور جماهيري ضخم مساء الجمعة في واحة ايلة  العقبة .

ونقلت الصفحة المنظمة للحفل عبر حسابها الخاص على انستغرام مقطع فيديو من الحفل يظهر استقبال  وائل كفوري لفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة على المسرح والغناء لها اغنيته الشهيرة واصفاً اياها بـ " ست الكل " ليصفوه بالموقف الانساني  .

اضافة اعلان

 

 

وشارك اردنيون مقاطع من الحفل تظهر تفاعل الجمهور مع اغنيات الفنان التي اداها وكانت اشهرها :" ما رجعت انت " ، " لو حبنا غلطة "

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
sfsr_925432_original

محمد إمام يروج لفيلم "أبو نسب" بصورة مفاجئة

image_750x_64930eb62c010

شاهد : مصطفى قمر يشارك صورة جديدة بعد تعرضه للاصابة

950

مصطفى قمر لـ خالد سرحان: اللي ضربني لازم يدفع مصاريف المدارس

8ad4d4db5a

محامي محمد رمضان يرد على الحجز على فيلته

1970827_0

تطورات سلبية في حالة سيلين ديون الصحية

79879

تطورات قضية محمد رمضان .. أغلق أبواب منزله لمنع التنفيذ ومحكمة الجيزة ستتخذ قرار !

أخبار متعلقة
8ipj-8-730x438-1-730x438-1-730x438-1-730x438

طفلة تقتحم مسرح وائل كفوري خلال حفله في قبرص -فيديو

9182234_1640017278

من الفتاة التي ارتبط بها الفنان وائل كفوري ؟ - أول ظهور

439905_0

شاهد : محمد حماقي يدعم طفلة مصابة بمتلازمة داون بجدة

Doc-P-450191-638212149491995961

أصالة تعلق على حفل زفاف الأمير الحسين: "الأصل دائماً يفوز"