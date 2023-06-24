شاهد : موقف انساني لوائل كفوري يلفت انظار الجمهور في العقبة

الوكيل الإخباري - احيا الفنان وائل كفوري حفلاً غنائياً بحضور جماهيري ضخم مساء الجمعة في واحة ايلة العقبة .
ونقلت الصفحة المنظمة للحفل عبر حسابها الخاص على انستغرام مقطع فيديو من الحفل يظهر استقبال وائل كفوري لفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة على المسرح والغناء لها اغنيته الشهيرة واصفاً اياها بـ " ست الكل " ليصفوه بالموقف الانساني .
موقف انساني للفنان وائل كفوري يلفت انظار الجمهور في العقبة https://t.co/ektLBqWXgv@waelkfoury #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/3oAzdYHHIT— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 24, 2023
وشارك اردنيون مقاطع من الحفل تظهر تفاعل الجمهور مع اغنيات الفنان التي اداها وكانت اشهرها :" ما رجعت انت " ، " لو حبنا غلطة "
وائل كفوري يطرب الجمهور على نغمات "لو حبنا غلطة " و " مارجعت انت " في العقبة #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/cUB442a8KS— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 24, 2023