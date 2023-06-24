شاهد : موقف انساني لوائل كفوري يلفت انظار الجمهور في العقبة

الوكيل الإخباري - احيا الفنان وائل كفوري حفلاً غنائياً بحضور جماهيري ضخم مساء الجمعة في واحة ايلة العقبة .



ونقلت الصفحة المنظمة للحفل عبر حسابها الخاص على انستغرام مقطع فيديو من الحفل يظهر استقبال وائل كفوري لفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة على المسرح والغناء لها اغنيته الشهيرة واصفاً اياها بـ " ست الكل " ليصفوه بالموقف الانساني .

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وشارك اردنيون مقاطع من الحفل تظهر تفاعل الجمهور مع اغنيات الفنان التي اداها وكانت اشهرها :" ما رجعت انت " ، " لو حبنا غلطة "