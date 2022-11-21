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الإثنين، 21-11-2022 09:44 ص

فيديو.. فيروز تطفئ شمعة يوم ميلادها الـ 87

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الوكيل الإخباري-احتفلت ريما رحباني بيوم ميلاد والدتها السيدة فيروز ال87، في موعده الحقيقي الموافق ال 20 من نوفمبر، وليس 21 كما هو شائع وموثق رسمياً، ونشرت مقطع فيديو للسيدة فيروز وهي تطفئ شمعة واحدة، وتنظر بابتسامة خجولة لهاتف ابنتها، وبعدها نشرت مقطعاً نادراً يعود للعام 1989 من بروفات أغنية "مصر عادت شمسك الذهب".

ريما مثل كل عام دشنت الاحتفال بيوم ميلاد والدتها، ونشرت هذا العام مقطع فيديو من تصويرها، يظهر السيدة فيروز وهي تضيء شمعة وحيدة على كعكة ميلادها، وتنظر إلى الكاميرا بابتسامة خجولة، بينما تصدح أغنية العيد في الخلفية، قبل أن يختتم المشهد بصوت ضحكتها.

وأعقبتها بنشر مقطع فيديو نادر لوالدتها أثناء البروفة التحضيرية لأغنية "مصر عادت شمسك الذهب"، وعلقت عليها ريما قائلة: ومنّي أنا هديّة من أرشيفي غنّية، مَنتَجتا خصّيصاً، عشانكو تحيّة مصرُ - تمّوز ١٩٨٩، تصوير مونتاج وإخراج، ريما عاصي الرحباني.. شكرا .. شكرا .. عقبال كل سنة "

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