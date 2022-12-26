فيديو .. لماذا أثارت اطلالة أصالة الأخيرة غضب الجزائريين ؟

الوكيل الإخباري-أثارت الفنانة السورية، أصالة نصري، غضب الجزائريين بعد ظهورها بحلي "خيط الروح"، الذي يعتبر من التراث الجزائري، في فيديو كليب مشترك مع الفنانة المغربية، أسماء لمنور.

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وتظهر أصالة في ديو غنائي مع لمنور بعنوان "سيد الغرام"، وهي ترتدي على جبينها "خيط الروح"، في مظهر اعتبره الجزائريون أنه يوحي بأن "خيط الروح" من التقاليد المغربية، وهو ما تسبب بردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت إحدى المغردات على "تويتر": "كل يوم نستيقظ على سطو جديد على تراثنا من طرف البعض، الحلي الي لابسته أصالة هو جزائري، وهو خيط الروح أو الزروف، وهو مصنف في اليونسكو مع لباس العروس التلمسانية، أو الشدة التلمسانية.. الخبث أنو لابسينو لأصالة، ومتأكدة من دون علمها لآكثر ترويجا".



وقالت مغردة أخرى: "الحلي لي ترتديه المغنية السورية أصالة، هو حلي جزائري اسمه "خيط الروح"، ما نعرف وش دخل تقاليدنا 🇩🇿 في هذا الفيديو كليب ؟؟؟ سؤال بريئ حسب الكليب هذي أغنية مغربية ولا غجرية". " روسيا اليوم "